Рассада меняет цвет: как понять причину и исправить ситуацию

Светлеющие листья, которые постепенно начинают желтеть и покрываться красноватыми прожилками – признак нехватки азота. Потребуется зеленое удобрение или мочевина.

Листья заворачиваются внутрь и приобретают фиолетовый цвет, если растению не хватает фосфора. Нужно воспользоваться смесью суперфосфата, мочевины и воды.

Светлеющие и сохнущие края листьев, кучерявая верхушка растения бывают при нехватке калия. Проблема решается раствором монофосфата калия.

Если сама рассада пожелтела, а жилки остались зелеными, это говорит о нехватке железа. В такой ситуации поможет хелат железа.