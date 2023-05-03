Рассада меняет цвет: как понять причину и исправить ситуацию

Светлеющие листья, которые постепенно начинают желтеть и покрываться красноватыми прожилками – признак нехватки азота. Потребуется зеленое удобрение или мочевина.
Листья заворачиваются внутрь и приобретают фиолетовый цвет, если растению не хватает фосфора. Нужно воспользоваться смесью суперфосфата, мочевины и воды.
Светлеющие и сохнущие края листьев, кучерявая верхушка растения бывают при нехватке калия. Проблема решается раствором монофосфата калия.
Если сама рассада пожелтела, а жилки остались зелеными, это говорит о нехватке железа. В такой ситуации поможет хелат железа.
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