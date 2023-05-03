Как вырастить арбуз на даче: пошаговая инструкция

Для начала лучше вырастить рассаду, и только через 30 дней высадить ее в теплицу. На этот момент у растения должно быть 3-4 листа.
Высаживать арбуз можно только в прогретый грунт. В лунку нужно добавить горсть комбикорма для птицы.
В первое время лучшей подкормкой будет зеленое удобрение, а с начала цветения и в период завязывания плодов – гашеная уксусом древесная зола.
Когда плод уже завязался, полив нужно сократить, а за 10-14 дней до сбора урожая – полностью прекратить.
По мере роста арбуза пасынки нужно удалять. Лучше всего, чтобы плод завязывался после 10-15 листа.
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