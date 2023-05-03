Посев салата на рассаду обеспечит самый ранний урожай

К посадке можно приступать примерно за месяц до высадки салата в грунт. Культура устойчива к холоду, поэтому на постоянное место салат можно пересаживать уже в начале мая.
Для выращивания рассады нужно заполнить емкости грунтом наполовину, разложить семена, сбрызнуть из водой из пульверизатора.
Семена следует засыпать грунтом примерно на 1 см, слегка примять его, еще раз полить и накрыть стеклом или пленкой.
Рассада должна находиться в тепле. После появления всходов емкости нужно переставить на хорошо освещенный подоконник или под фитолампу.
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