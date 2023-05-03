Посев салата на рассаду обеспечит самый ранний урожай

К посадке можно приступать примерно за месяц до высадки салата в грунт. Культура устойчива к холоду, поэтому на постоянное место салат можно пересаживать уже в начале мая.

Для выращивания рассады нужно заполнить емкости грунтом наполовину, разложить семена, сбрызнуть из водой из пульверизатора.

Семена следует засыпать грунтом примерно на 1 см, слегка примять его, еще раз полить и накрыть стеклом или пленкой.

Рассада должна находиться в тепле. После появления всходов емкости нужно переставить на хорошо освещенный подоконник или под фитолампу.