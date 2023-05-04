Трамп: Байден проспит коронацию Карла III

Трамп считает, что Байдену физически тяжело приехать в Великобританию, поэтому он и отказался присутствовать на коронации британского короля.

Экс-президент убежден, что главе государства следует посещать подобные мероприятия и представлять на них свою страну, а не спать в это время дома.

По мнению Трампа, своим отказом присутствовать на церемонии коронации Карла III Байден показывает неуважение.

Он также считает, что Меган Маркл неуважительно вела себя в отношении королевы Елизаветы II, а Карл III очень любил свою мать.