В Санкт-Петербурге начали штрафовать гидов за экскурсии по крышам

00:37 2023-05-04

Полиция Санкт-Петербурга провела рейс и оштрафовала два десятка гидов, предлагавших экскурсии по крышам.

Полицейские изучили предложения таких экскурсий и выяснили, что в городе проводится несколько подобных прогулок.

В основном гиды-руферы водят желающих по крышам в районе Невского и Лиговского проспектов, на улицах Пушкинской и Рубинштейна.

Сотрудники полиции записались на экскурсии под видом туристов, а оптом составили на гидов-руферов административные протоколы.

В ведомстве подчеркивают, что такая деятельность попадает под статью УК РФ об оказании услуг, не соответствующих требования безопасности жизни и здоровья потребителей.