Дачница раскрыла главные секреты закаливания рассады

В теплое время года рассаду можно держать на балконе под укрытием из агроволокна или пленки.

Сначала растения должны находиться на открытом воздухе недолго, всего пару часов. Постепенно время увеличивается.

Когда значительно потеплеет, укрытие из пленки убирают, а рассаду оставляют на свежем воздухе уже на целый день.

Еще через некоторое время растения остаются на улице и на ночь. Так они адаптируются к условиям, в которых им предстоит расти и развиваться.