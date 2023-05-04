Почему не всходят семена: 5 самых частых причин

Частая причина такой ситуации – нарушение правил посадки. Для каждой культуры они свои, поэтому нужно изучить условия заранее.

Семена могут не взойти при слишком глубокой посадке. Большинство растений не требуют заглубления больше чем на 2 см.

Для прорастания семян нужна влага, в сухом грунте они не взойдут. Но не стоит и заливать посадки. Для поддержания нужного уровня влажности нужно накрыть растения пленкой.

Грунт нужно выбирать качественный и проверенный, а в случае сомнений желательно провести обработку фунгицидными препаратами.

Для прорастания семян температура воздуха должна быть стабильно высокой, а сквозняков быть не должно.