Зеленский не признал причастность Киева к нападению беспилотников на Кремль

06:09 2023-05-04

По словам украинского президента Владимира Зеленского, Киев не делал попыток атаковать Кремль. Об этом сообщили РИА Новости.

Украина не берет на себя ответственность за совершенный теракт. Зеленский заявил, что Киев не атаковал Кремль и Путина.

Украинский президент отметил, что ВСУ ведут борьбу только на своей территории.

У нас нет достаточного количества оружия для этого, мы не используем его повсюду... Мы не атаковали Путина.

Далее Зеленский прокомментировал обвинение Кремля в адрес Украины, заявив, что у Москвы "больше нет побед" и московскому руководству "нечем мотивировать" своих граждан.

Приведенные комментарии по поводу случившегося Владимир Зеленский сделал на пресс-конференции в Хельсинках, прямая трансляция велась н сайте главы Финляндии.