Зеленский не признал причастность Киева к нападению беспилотников на Кремль

Украина не берет на себя ответственность за совершенный теракт. Зеленский заявил, что Киев не атаковал Кремль и Путина.

Украинский президент отметил, что ВСУ ведут борьбу только на своей территории.

У нас нет достаточного количества оружия для этого, мы не используем его повсюду... Мы не атаковали Путина.

Далее Зеленский прокомментировал обвинение Кремля в адрес Украины, заявив, что у Москвы "больше нет побед" и московскому руководству "нечем мотивировать" своих граждан.

Приведенные комментарии по поводу случившегося Владимир Зеленский сделал на пресс-конференции в Хельсинках, прямая трансляция велась н сайте главы Финляндии.