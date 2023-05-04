Регулирующий орган США FTC принимает меры против группы Meta в Facebook

Агентство по защите прав потребителей США FTC намерено запретить Meta выпускать новые продукты или функции до тех пор, пока надзорный орган не даст положительной оценки программе защиты данных группы.

Группе также запрещается использовать данные пользователей младше 18 лет для заработка, объявила FTC в срен. Meta раскритиковал планы как политическое шоу и планирует дать отпор.

В настоящее время три члена FTC примут решения по предложениям, которые Meta сможет прокомментировать в процессе принятия.

Затем компания может обратиться в суд.

Все трое членов FTC являются демократами из партии президента США Джо Байдена.

Единственный республиканец подал в отставку в знак протеста против курса главы FTC Лины Хан.