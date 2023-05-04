Украинские беспилотники вновь атаковали российскую нефтебазу в Крыму

Пожар был вызван атакой беспилотника, сообщило в четверг утром российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на спасателей.

Пострадала нефтебаза нефтеперерабатывающего завода в поселке Ильски.

Накануне ночью аналогичный инцидент произошел в поселке Волна, Таманского района, в Краснодарском крае России.

Там загорелся резервуар с горючим, причиной которого также назвали атаку беспилотника.

На окраине Волны находится крупный перевалочный терминал нефти и нефтепродуктов, которые затем отгружаются через Черное море.