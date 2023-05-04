После развода дочери экс-президента Зимбабве Мугабе стало известно о богатствах, накопленных семьей

В судебных документах перечислены активы на сумму почти 80 миллионов долларов.

33-летняя Бона Мугабе подала на развод с Симбараше Муцахуни Чикоре, бывшим пилотом авиакомпании, после девяти лет брака.

В судебных документах, с которыми ознакомилось AFP, Симбараше Мутсахуни Чикоре перечисляет активы, принадлежащие исключительно Боне Мугабе или находящиеся в совместном владении пары: десятки объектов недвижимости, фермы, роскошные автомобили и почти миллион долларов наличными.

Симбараше Мутсахуни Чикоре выступает против развода, но требует, в случае его разрешения, права на совместную опеку над их тремя детьми и долю имущества, которое пара приобрела вместе.