Финская газета Helsingin Sanomat использует Counter-Strike, чтобы обойти российскую цензуру

«В то время как Helsingin Sanomat и иностранные независимые СМИ заблокированы в России, онлайн-игры пока не запрещены», — рассказал AFP редактор газеты Антеро Мукка.

Helsingin Sanomat использовала онлайн-шутер Counter-Strike, в который в России играют около четырех миллионов человек.

В то время как в большинство игр играют на официальных уровнях и картах, опубликованных издателем Valve, игроки могут создавать собственные карты, которые каждый может загрузить и использовать.

По словам Мукка, они построили славянский город, который называется Война, где и идет повествование о событиях на Украине.