Тела двух пожарных нашли после наводнения в Квебеке

Двое пожарных-добровольцев, 23-летний Кристофер Лавуа и 55-летний Режис Лавуа помогали эвакуировать жителей возле Бэ-Сен-Поль, примерно в 100 км к северу от Квебека, когда они исчезли в понедельник днем.

В среду вертолет «обнаружил тело», сообщил AFP представитель Sûreté du Québec сержант Стефан Трамбле.

«У нас пока нет официального опознания (...), но все указывает на то, что это один из двух человек, пропавших без вести с понедельника», — сказал он.

Позже в тот же день Sûreté du Québec объявили, что нашли второе тело примерно в 500 метрах от того места, где было найдено первое.

