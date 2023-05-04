Внучка Зайцева недовольна тем, что деда будут хоронить в Щелково

Внучка Вячеслава Зайцева Маруся призналась, что расстроилась из-за того, что церемония прощания с ее дедушкой пройдет в Подмосковье, а не в столичном Доме Моды кутюрье, о чем сообщает известное издание "Известия".

Марусе очень не нравится тот факт, что не все не смогут проститься со знаменитым модельером. Дом моды родственница покойного называет его смыслом жизни и считает логичным провести церемонию именно здесь, но увы...

Место погребения, по словам внучки, принимал сын кутюрье Егор Зайцев. Внучка просила остановиться а Троекуровском или Новодевичьем кладбищах, где покоятся с миром друзьями.

В этом случае каждый бы мог посетить место захоронения дизайнера одежды.