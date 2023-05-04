Исследование показало рост числа анорексии и булимии на треть

Согласно исследованию коммерческого фонда медицинского страхования KKH, в период с 2020 по 2021 год произошел значительный рост таких заболеваний на более чем на 30 процентов, особенно среди девочек и женщин в возрасте от 12 до 17 лет.

Одна из причин — помимо пандемии: «фальшивые идеалы» и поток фотографий якобы безупречных людей в соцсетях.

Согласно данным KKH в Ганновере, в 2021 году 17,6 из 1000 человек этого возраста страдали от расстройства пищевого поведения, годом ранее — 13,4, а в 2019 году до коронавируса — 12,9 из 1000 молодых людей. В 2011 году их было 11 из 1000.

Согласно прогнозам, около 50 000 молодых людей в возрасте от двенадцати до 17 лет могут страдать расстройством пищевого поведения по всей стране, в основном это девочки и молодые женщины.

В 2021 году среди застрахованных ККХ было 10 100 случаев, а среди лиц в возрасте от 12 до 17 лет заболело 1 017 человек, из них 802 женщины.

KKH с более чем 1,6 миллионами застрахованных лиц является одной из крупнейших общенациональных компаний медицинского страхования.

«Причины расстройства пищевого поведения разнообразны и варьируются от травмирующих переживаний, таких как жестокое обращение и семейные конфликты, до принуждения к выступлениям и издевательств», — объяснила психолог KKH Франциска Клемм.

Платформы социальных сетей также сыграли свою роль, нарисовав «нереалистичный и опасный идеал тела»: «Такие образцы для подражания могут вызвать неудовлетворенность собственной жизнью и собственным телом», — сказала она: «Это может способствовать развитию неупорядоченного пищевого поведения, особенно если молодые люди уже страдают от проблем с психическим здоровьем или имеют низкую самооценку».

Во время пандемии коронавируса дети и молодежь больше общались в социальных сетях.

«Во время изоляции им не хватало связи с реальностью и, следовательно, сравнения того, как друзья и одноклассники выглядят в реальной жизни без фильтра», — объяснил Клемм.

Кристин Джостен, член правления Рабочей группы по ожирению в детском возрасте, считает, что эффект будет долгосрочным, особенно в случае ожирения.