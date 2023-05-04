Шведский парламент ужесточил законы о борьбе с терроризмом

Ужесточение законов о терроризме в скандинавской стране было одним из ключевых требований Турции, чтобы дать согласие на вступление Швеции в НАТО.
Новый закон предусматривает уголовную ответственность за «участие в террористической организации» и вступит в силу 1 июня. Он был одобрен 268 голосами в шведском парламенте, состоящем из 349 членов.
На представлении закона в феврале министр юстиции Гуннар Стрёммер отметил, что предложение представляет собой «значительное расширение сферы применения по сравнению с действующим законодательством».
Например, обращение с оборудованием, организация мест встреч, приготовление пищи или предоставление транспорта для террористических организаций является уголовным преступлением.
Швеция в последний раз ужесточила антитеррористическое законодательство в 2017 году.
Поводом послужило нападение узбекского просителя убежища на торговой улице Стокгольма, в результате которого погибли пятеро.