Гвинет Пэлтроу раскрыла пикантные подробности своей личной жизни с Брэдом Питтом и Беном Аффлеком

«Они оба хорошо целовались», — рассказала 50-летняя актриса о двух актерах, с которыми у нее были отношения более 20 лет назад, в подкасте «Позвони папе».

На вопрос ведущей Александры Купер, с кем у нее был лучший секс, Пэлтроу ответила: «Это действительно тяжело. Потому что в то время Брэд был большой любовью, так сказать, любовью всей жизни. И тогда Бен был технически блестящим».

Актриса и предприниматель была помолвлена с другим актером Питтом в 90-х, пока они не расстались в 1997 году.

Позже у Пэлтроу были отношения с Аффлеком, а с 2003 по 2016 год она была замужем за вокалистом группы Coldplay Крисом Мартином, от которого у нее двое детей. В 2018 году вышла замуж за сценариста и продюсера Брэда Фэлчака («Хор»).

Пэлтроу также сравнила двух своих бывших партнеров по другим пунктам: Питт был более романтичным и, вероятно, имел лучший стиль.

Аффлек с лебил ее рассмешить, но она также часто вступала с ним в спор.