«Мы не нападаем на Путина или Москву, мы воюем на своей территории», — заявил Зеленский журналистам в Хельсинки во время необъявленного визита в эту страну.
«Мы не нападаем на Путина, мы оставляем это (международному) трибуналу», - добавил он.
«Москва выдумывает что-то подобное, потому что Россия уже проиграла войну с Украиной, начавшуюся чуть более 14 месяцев назад», отметил украинский президент.
Россия обвинила Украину в покушении на президента Путина ударом беспилотника по Кремлю.
Советник Зеленского Михаил Подоляк ранее заявлял, что Украина не имеет к этому никакого отношения. Он предположил, что инцидент был вопросом российской тактики.
Зеленский отверг обвинения в покушении на президента России Путина
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг обвинения России в покушении на жизнь президента Владимира Путина.
«Мы не нападаем на Путина или Москву, мы воюем на своей территории», — заявил Зеленский журналистам в Хельсинки во время необъявленного визита в эту страну.
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Храмова Оксана
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