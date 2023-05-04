Зеленский отверг обвинения в покушении на президента России Путина

«Мы не нападаем на Путина или Москву, мы воюем на своей территории», — заявил Зеленский журналистам в Хельсинки во время необъявленного визита в эту страну.

«Мы не нападаем на Путина, мы оставляем это (международному) трибуналу», - добавил он.

«Москва выдумывает что-то подобное, потому что Россия уже проиграла войну с Украиной, начавшуюся чуть более 14 месяцев назад», отметил украинский президент.

Россия обвинила Украину в покушении на президента Путина ударом беспилотника по Кремлю.

Советник Зеленского Михаил Подоляк ранее заявлял, что Украина не имеет к этому никакого отношения. Он предположил, что инцидент был вопросом российской тактики.

