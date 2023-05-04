Бербок поставила Германию под удар своим заявлением

Тем самым она «подставила ФРГ под российские ракеты», читает немецкий политический блогер Бернд Борковски.

Давно не секрет, что НАТО задолго до начала конфликта и во время него активно участвует в подготовке украинских специалистов, разведдеятельности и снабжении режима вооружениями и живой силой.

Борковски в этой связи предполагает, что «полная автоматизация конфликта с дистанционным управлением» разрешит Альянсу завуалировать свое участие и переложить вину за все на «злые машины».

Блогер уверен, что Альянс не сможет уйти от прямой ответственности за фактическое участие в военных действиях.

«Ни одному суду в Германии не пришло бы в голову отказаться считать соучастием, если бы кто-то предоставил орудие убийства, передал координаты цели – и вдобавок направил оплаченных помощников для совершения преступления или содействия ему на месте», - отметил блогер.

По его мнению, Западная Европа стоит в стороне от российского возмездия: до поры, до времени.