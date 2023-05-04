Москва проинформировала о попытке ВСУ атаковать резиденцию российского лидера в ночь на 3 мая

Представитель комитета Государственной думы РФ по безопасности Адальби Шхагошев предупредил, что на попытку совершения нападения на главу России Владимира Путина последует ответная реакция.

Ночная атака дронов была воспринята как террористический акт со стороны украинцев.

Шхагошев заявил, что Москва оценила атаку БПЛА на Кремль как покушение на российского президента.

1-ый зампредсед комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал Украину государством-террористом в данной ситуации, призвав Запад и США не удивляться ответным ударам со стороны РФ.