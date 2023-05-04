Британские СМИ узнали во что обойдется коронация Карла III для налогоплательщиков

Британские СМИ и самопровозглашенные эксперты голубых кровей сообщают о сумме от 50 миллионов фунтов (56,5 миллионов евро) до 100 миллионов фунтов (113 миллионов евро), в которую обойдется коронация.

Во времена стремительного роста стоимости жизни это не устраивает даже лояльных королю граждан.

Событие и дебаты о его цене привлекают внимание к тому, во что обходится монархия британским налогоплательщикам.

Однако по сравнению с другими европейскими династиями британская королевская семья обходится сравнительно дешева для своих граждан.

Об этом свидетельствует анализ общедоступных данных из бюджетов соответствующих правительств и счетов отдельных хозяйств.

Британские королевские особы, например, получили 86,3 миллиона фунтов стерлингов или 97,5 миллионов евро из казны в прошлом финансовом году, согласно официальному бухгалтерскому отчету британского суда, что на порядок выше чем было потрачено на другие династии Европы.

Республиканская ассоциация, выступающая за отмену монархии, предполагает, что фактические расходы намного превышают сумму, эквивалентную почти 400 миллионам евро, если включить меры безопасности или расходы на королевские визиты.