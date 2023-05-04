Канадец стал консультантом по самоубийствам в США и Британии

57-летнему Кеннету Лоу предъявлено два обвинения в консультировании и пособничестве самоубийству.

Региональная полиция Пила считает, что он, возможно, продавал смертельное вещество через Интернет, и посылки отправлялись людям в более чем 40 странах.

Его арест произошел после того, как недавнее расследование Times связало его как минимум с четырьмя смертельными случаями в Великобритании.

Полиция сообщила во вторник, что месяц назад они начали расследование дела о внезапной смерти взрослого человека в районе Торонто.

Марк Эндрюс, заместитель начальника общественной полиции полиции Пила, заявил, что власти считают, что человек проглотил смертельное вещество, которое ему продал Лоу.

В ходе расследования полиция сообщает, что им стало известно о второй местной смерти, предположительно связанной с мистером Лоу, которого обвиняют в управлении несколькими компаниями, производящими обычный пищевой консервант, который может быть смертельным при попадании в организм в определенных количествах.