Институт США: «Атака дронов» на Кремль инсценированы

Шаг был сделан, чтобы приблизить российскую общественность к войне и создать условия для более широкой социальной мобилизации, пишет в своем докладе в среду (по местному времени) вашингтонский Институт военных исследований (ISW).

Несколько признаков указывали на то, что атака была осуществлена ​​изнутри и целенаправленно.

В среду ночью были сбиты два беспилотника, летевшие в сторону Кремля, сообщили в Офисе президента России.

Затем Россия обвинила Украину в попытке нападения на главу Кремля Владимира Путина и пригрозила контрмерами.

Украина отрицает свою причастность к инциденту.

По данным американского аналитического центра, российские власти недавно предприняли шаги по усилению противовоздушной обороны, в том числе в самой Москве, создав круги противовоздушной обороны вокруг города.

Поэтому крайне маловероятно, что два беспилотника могли проникнуть через несколько периметров противовоздушной обороны и быть взорваны или сбиты прямо над сердцем Кремля — так, чтобы их можно было легко заснять на камеру, чтобы получить впечатляющие изображения, говорится в отчете.