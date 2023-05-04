Зеленский посетил Международный уголовный суд в Гааге

Президент был принят председателем суда Петром Хофманским в четверг.
В марте Международный уголовный суд выдал международный ордер на арест президента России Владимира Путина за предполагаемые военные преступления на Украине.
Зеленский неожиданно прибыл в Нидерланды в четверг.
Он должен выступить с речью на тему «Нет мира без справедливости для Украины».
Позже также планировались переговоры с премьер-министром Марком Рютте и министром обороны Кайсой Оллонгрен.
Это первый визит президента в Нидерланды.
Утром Зеленского приняли в парламенте. Он также пообщался с депутатами.
На сегодняшний день Нидерланды предоставили Украине военную помощь в размере около 1,2 миллиарда евро.