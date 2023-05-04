Правозащитник Блиновской обратилась в суд с ходатайством заменить домашний арест ее клиентке на запрет некоторых действий

Адвокат Елены Блиновской Сальникова Н. А. обратилась в суд с просьбой заменить ее подопечной домашний арест на запрет определенных действий, о чем информирует пресс-служба Пресненского суда российской столицы.

Под домашний арест звезда интернета была отправлена на срок до 26 июля текущего года.

27 апреля в начале дня блогера задержали на границе с РФ. Причина - уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Материалы, доказывающие вину Блиновской, поступили в подразделение московского управления ФНС.

Долг основательницы "Марафона желаний" по обязательным сборам составил 918 000 000 российских рублей.

Позднее выяснилось, что знаменитость не приобретала билеты в Беларусь, а хотела покинуть РФ через Литву.