Правозащитник Блиновской обратилась в суд с ходатайством заменить домашний арест ее клиентке на запрет некоторых действий

Адвокат Елены Блиновской Сальникова Н. А. обратилась в суд с просьбой заменить ее подопечной домашний арест на запрет определенных действий, о чем информирует пресс-служба Пресненского суда российской столицы.
Под домашний арест звезда интернета была отправлена на срок до 26 июля текущего года.
27 апреля в начале дня блогера задержали на границе с РФ. Причина - уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Материалы, доказывающие вину Блиновской, поступили в подразделение московского управления ФНС.
Долг основательницы "Марафона желаний" по обязательным сборам составил 918 000 000 российских рублей.
Позднее выяснилось, что знаменитость не приобретала билеты в Беларусь, а хотела покинуть РФ через Литву.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__