Врач Зубова порекомендовала, что делать при укусе гадюки

Врач-хирург Нина Зубова в интервью изданию "Газета.ru" рассказала о том, какие действия следует предпринять в случае укуса гадюкой.

Рептилии предпочитают тенистые влажные места, могут прятаться на дачах в зарослях травы, дровниках, где сложены кирпичи и доски.

Перед тем как укусить "обидчика", змея скручивается в клубок и шипит, а после кидается на жертву.

В месте укуса появляется два красных пятна, а боль постепенно усиливается, образуется отек, синюшный цвет ранки позднее.

В первую очередь пострадавшему нельзя давать двигаться в этот момент, создавая таким образом атмосферу замедления распространения яда. Такого человека следует уложить так, чтобы место укуса было ниже уровня сердца.

Место укуса следует обработать антисептиком или мыльным раствором и немедленно обратиться за медпомощью, предварительно сняв украшения, утягивающую одежду, зная, что может образоваться отек.