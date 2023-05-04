Медики обнаружили червей в позвоночнике россиянина

Об обнаружении червей в позвоночнике 60-летнего жителя Омской области сообщили в пресс-службе НМИЦ травматологии и ортопедии имени Илизарова.

Известно, что мужчина работает в животноводстве, а к медикам пришел со слабостью в ногах, частичной неподвижностью в грудном отделе позвоночника, снижением чувствительности с уровня пупка. Также пациент пожаловался на появившееся на спине образование.

Ему был поставлен диагноз - стеноз позвоночного канала и гнойный абсцесс грудного отдела позвоночника.

Биопсия показала, что в абсцессе обнаружены черви-гельминты. Окончательный "приговор" - "эхинококковый" остеомиелит позвоночника".

Это редкое заболевание возника в резетультате заражения ленточными червями, которые могут попасть в организм с водой и едой, в которой есть яйца паразитов, а также через зараженных животных.