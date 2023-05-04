Самый крупный лук: как его подготовить к посадке, чтобы вырос мощным и здоровым

У опытных дачников есть немало секретов, которые помогают им из года в год добиваться отличных результатов в деле выращивания лука - крупного и урожайного. Что это за секреты?

Главное правило гласит: уже при подготовке к посадке нужно сделать максимум для укрепления здоровья овоща. Для этого его надо замочить на 3 часа в солевом растворе (1 ст.л. на 1 л воды).

После этого дать немного просохнуть и опустить на пару часов в новый раствор - темной (крепкой) марганцовки. После такой процедуры лук надо хорошо промыть.

Уже на грядке, когда проклюнутся первые зеленые ростки, растение следует защитить от его главного врага - луковой мухи.

Для этого подготовить раствор из 2 ст.л. нашатырного спирта и 10 л воды. Полить из расчета 2 л на 6 погонных м грядки. Перед процедурой пролить грядку обычной водой. Через пару недель процедуру повторить.

Поможет от луковой мухи также солевой раствор - 1 ст.л. на 1 л воды. Повторить через 10 дней. Можно заменить крепким раствором марганцовки (тоже повторить через 10 дней).

В качестве питательной подкормки угостить лук дрожжевым настоем. Готовить его из расчета 100 гр. дрожжей на 10 л воды. Дать час настояться и полить грядки.

По мере роста лука нужно пропалывать и удалять более слабые или больные головки - это поможет укрепить здоровье остальным луковицам.