Знаменитости проигнорировали церемонию прощания с Зайцевым

Сегодня, 4 мая, в Щелкове (Подмосковье) прощаются с модельером Вячеславом Зайцевым.
Отпевание усопшего проходит в соборе Троицы Живоначальной. Проводить кутюрье в последний путь собралось чуть больше 100 человек.
Среди присутствующих на траурной церемонии его бывшие кутюрье, соседи по загородному поселку и простые россияне.
Знаменитости не пришли попрощаться с дизайнером одежды. Венки прислали Надежда Бабкина, Андрей Малахов, благодарные ученики.
Отпевание началось в 12:00. У гроба Зайцева находятся его сын Егор, выглядящий спокойным, и внучка Маруся, которая плачет.
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