Знаменитости проигнорировали церемонию прощания с Зайцевым

Сегодня, 4 мая, в Щелкове (Подмосковье) прощаются с модельером Вячеславом Зайцевым.

Отпевание усопшего проходит в соборе Троицы Живоначальной. Проводить кутюрье в последний путь собралось чуть больше 100 человек.

Среди присутствующих на траурной церемонии его бывшие кутюрье, соседи по загородному поселку и простые россияне.

Знаменитости не пришли попрощаться с дизайнером одежды. Венки прислали Надежда Бабкина, Андрей Малахов, благодарные ученики.

Отпевание началось в 12:00. У гроба Зайцева находятся его сын Егор, выглядящий спокойным, и внучка Маруся, которая плачет.