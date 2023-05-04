4 мая венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил с речью на конференции консевартивных сил в Будапеште, где публично заявил, что военный конфликт между войсками России и Украины никогда не начался бы, если бы Дональд Трамп продолжал оставаться президентом Соединённых Штатов.

По мнению Орбана, Трамп обязан вновь баллотироваться на пост американского президента и выиграть данные выборы, что позволит ему положить конец боевым действиям в Украине. При этом премьер Венгрии призвал Дональда Трампа вернуться к сверхактивной политической деятельности, выразив уверенность в том, что его президентство сможет вновь сделать США великой страной.

Кроме того, Виктор Орбан полагает, что американскому государству и странам европейского региона серьёзно угрожают распространившиеся идеи либерализма, инкубатором которых является демократическая партия Соединённых Штатов. Орбан уверен, что американские демократы под руководством Джо Байдена ведут так называемую прогрессивную внешнюю политику, традиционно ведущую весь мир к крупной войне.

Премьер-министр Венгрии подчёркивает, что подобная политика направлена на провоцирование цветных революций в различных государствах, которые приносят данным государствам хаос под видом борьбы за свободу. Очевидно, что таким образом Виктор Орбан отсылает слушателей своей речи к событиям украинского Майдана в 2014 году, когда радикальные формирования незаконно захватили власть в Киеве.

Характерно, что ранее сам Дональд Трамп неоднократно заявлял о своей способности остановить конфликт в Украине за 24 часа в случае, если он снова станет президентом. По мнению Трампа, для прекращения боевых действий в регионе ему будет достаточно позвонить российскому и украинскому президентам.