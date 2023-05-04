Спрос на электромобили в Германии продолжает расти

По данным Госавтотранспорта ФРГ, в апреле на дороги выехало около 29 740 электромобилей, что более чем на 34 процента больше, чем в том же месяце прошлого года.

Доля чисто электрических транспортных средств во всех новых регистрациях в прошлом месяце составила около 15 процентов.

В начале года спрос упал из-за снижения производства в январе.

«Сейчас рынок электромобилей снова восстанавливается», — сказал Питер Фусс, партнер консалтинговой фирмы EY.

Однако отмечается, что возможности финансирования покупок электромобилей со стороны банков значительно снизились, а для коммерческих покупателей с сентября больше не будет никаких субсидий.