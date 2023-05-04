Искусствоведы близки к разгадке тайны Моны Лизы

Историк искусства Сильвано Винченти сообщил, что на фоне всемирно известного изображения Моны Лизы нарисован мост Ромито из Латерины, места в Тоскане.

Ученый заявил на пресс-конференции в Риме в среду, что сегодня сохранилась только часть конструкции.

Однако после исследований Виченти убежден, что да Винчи нарисовал тот мост, который он сам часто видел в начале XVI века.

Вопрос о том, кого вообще рисовал да Винчи, до сих пор остается спорным в истории искусства.

В Италии картина известна как «Джоконда», по имени жены флорентийского купца.

Другие теории включают в себя то, что художник эпохи Возрождения изобразил другую женщину, что он мог рисовать мужчину или что он просто не увековечил реального человека в своей работе.