Зайцеву предоставили бесплатное место на Жегаловском кладбище у дороги

Вячеслава Зайцева после отпевания в храме Троицы Живоначальной похоронят в Щёлково на Жегаловском кладбище.

В деревне Каблуково Щелковского района расположена усадьба кутюрье, где он проживал с начала 2000 года.

Место для погребения Зайцева находится недалеко от входа в кладбище. Сегодня здесь много народа. Простые россияне прощаются с дизайнером одежды в отличие от звезд, которые не соизволили прибыть на траурную церемонию.

Местная жительница рассказала, что данное кладбище давно закрыто для захоронений, так как мест не нем не осталось. Для Зайцева сделали исключение. Могила находится у дороги.

Сотрудник кладбища сообщил, что родственники модельера оплатили только услуги погребения, место покойному досталось бесплатно.