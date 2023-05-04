Петрушка будет расти сухая, вялая, безвкусная и начнет желтеть, если неправильно выбрать место

15:14 2023-05-04

Популярная пряность выращивается повсеместно, но хороший урожай получают не все, потому что не все соблюдают подходящие условия выращивания.

Эксперт по ведению огородного хозяйства объяснил, куда нельзя высаживать петрушку, чтобы не испортить весь урожай.

Открытое солнце

Легкая тень лучше всего, под прямым солнцем и на жаре петрушка вянет и сохнет, желтеет, вкуса и аромата никакого не будет. Но и полная тень плохо, тогда листики будут чахлые, мелкие, редкие.

Низины

В местах, где постоянно застаивается вода, петрушка расти не будет. Корни загниют, листья будут блеклые, желтоватые, безвкусные. Вода, конечно, нужна растению, но низина - плохой вариант.

Выбирайте высокие места, чтобы вырастить пышную, сочную зелень с ярким ароматом.

Перекормленные грядки

Если в грунте будет перебор с удобрениями, то петрушке там не место, переедать она не любит. И это касается как минеральных, так и органических добавок.

Тяжелый грунт

Петрушке хорошо на рыхлых, воздушных почвах, плотные глинистые ей не подходят. Такой грунт можно улучшить внесением компоста перед высаживанием растения. Вместо компоста подойдут перепревшие опилки, песок. В тяжелом грунте будет застой воды, что еще больше усложнит жизнь петрушке. Так она вообще может пропасть.

Севооборот

Нельзя высаживать петрушку там, где росли морковь, укроп, тмин. Даже по соседству с этими растениями ароматную зелень лучше не выращивать. У этих культур общие вредители. А вот возле кустов клубники или рядом с перцами, помидорами петрушка хорошо приживется. Так же можно устроить ей местечко возле листового салата или гороха.

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