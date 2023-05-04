Петрушка будет расти сухая, вялая, безвкусная и начнет желтеть, если неправильно выбрать место

Эксперт по ведению огородного хозяйства объяснил, куда нельзя высаживать петрушку, чтобы не испортить весь урожай.

Открытое солнце

Легкая тень лучше всего, под прямым солнцем и на жаре петрушка вянет и сохнет, желтеет, вкуса и аромата никакого не будет. Но и полная тень плохо, тогда листики будут чахлые, мелкие, редкие.

Низины

В местах, где постоянно застаивается вода, петрушка расти не будет. Корни загниют, листья будут блеклые, желтоватые, безвкусные. Вода, конечно, нужна растению, но низина - плохой вариант.

Выбирайте высокие места, чтобы вырастить пышную, сочную зелень с ярким ароматом.

Перекормленные грядки

Если в грунте будет перебор с удобрениями, то петрушке там не место, переедать она не любит. И это касается как минеральных, так и органических добавок.

Тяжелый грунт

Петрушке хорошо на рыхлых, воздушных почвах, плотные глинистые ей не подходят. Такой грунт можно улучшить внесением компоста перед высаживанием растения. Вместо компоста подойдут перепревшие опилки, песок. В тяжелом грунте будет застой воды, что еще больше усложнит жизнь петрушке. Так она вообще может пропасть.

Севооборот

Нельзя высаживать петрушку там, где росли морковь, укроп, тмин. Даже по соседству с этими растениями ароматную зелень лучше не выращивать. У этих культур общие вредители. А вот возле кустов клубники или рядом с перцами, помидорами петрушка хорошо приживется. Так же можно устроить ей местечко возле листового салата или гороха.