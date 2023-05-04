Белый дом: США не поощряют попытки Киева совершить покушение на Путина

В четверг днём, 4 мая, пресс-служба Белого дома прокомментировала удар двух украинских беспилотников по куполу Сенатского дворца в Кремле, где располагается резиденция Владимира Путина. Отвечая на вопросы журналистов о том, поощряют ли США попытки Киева устранить Путина физическим путём, в Белом доме сообщили, что администрация Вашингтона не поддерживает нападения на глав государств.

Характерно, что в тот же день глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков также пообщался с представителями СМИ, где сообщил, что удары БПЛА Украины по крыше Сенатского дворца в Москве были скоординированы между Киевом и Вашингтоном, поскольку Генштаб украинской армии никогда бы не решился на подобную акцию без позволения Белого дома.

Сотрудник Пентагона Джон Кирби поспешил прокомментировать заявление Пескова, отметив, что американское правительство и спецслужбы не имеют никакого отношения к инциденту с ударами украинских дронов по кремлёвской резиденции Владимира Путина. При этом Кирби подчеркнул, что у США нет исчерпывающих сведений о виновных в нападении на Кремль.

Дмитрий Песков вынужден комментировать удары украинских дронов по зданию Кремля вторые сутки подряд: 3 мая чиновник заявил, что власти России оставляют за собой право ответить на инцидент любыми методами, а само нападение на администрацию Путина расценено руководством РФ как покушение на жизнь президента.

Примечательно, что 3 мая, в день удара БПЛА Украины по Сенатскому дворцу Кремля, Песков не стал обвинять Соединённые Штаты в произошедшем, выдвинув обвинения в адрес Белого дома лишь на следующий день. В то же время чиновник счёл смехотворными попытки Белого дома откреститься от своей причастности к данному ЧП.