Днём 4 мая Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды с необъявленным визитом, где выступил в здании Международного уголовного суда в Гааге, попросив местное правительство передать Украине американские истребители F-16. По словам Зеленского, украинские Вооружённые силы остро нуждаются в поставках подобной техники.

Кроме того, президент Украины считает, что у стран коллективного Запада и Нидерландов в частности нет веских и разумных оснований для того, чтобы оставить просьбу Киева о передаче истребителей F-16 неудовлетворённой, поскольку наличие таких самолётов у ВСУ приблизит украинские войска к завершению конфликта в регионе.

После выступления Владимира Зеленского в здании МУС нидерландский премьер-министр Марк Рютте публично заявил, что у администрации Амстердама нет определённых табу на передачу той или иной военной техники Украины, ввиду чего просьба Киева о поставках F-16 может быть удовлетворена в недалёком будущем.

Характерно, что ранее спикер военно-воздушных сил армии Украины Юрий Игнат сообщил о том, что передача Киеву истребителей МиГ-29 не поможет ВСУ изменить положение дел на поле боя, хотя в настоящий момент украинские войска получают только такие самолёты от западных партнёров.

Игнат подчёркивает, что истребители МиГ-29 были произведены ещё в Советском Союзе и являются устаревшими образцами вооружения, не соответствующего современным стандартам стран НАТО.