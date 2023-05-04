Рассада взойдет на третий день: какой секрет посадки огурцов даст такой результат

Есть технологии, позволяющие добиться того, чтобы семена огурцов всходили уже на третий день после посадки. И процент всхожести был почти стопроцентным.

Как этого добиться, с чего начать? С подготовки грунта, посадочных ёмкостей и семян. Нужна, чтобы почва была воздухопроницаемой, так как в тяжелой семена «задыхаются» и не прорастают.

Для того, чтобы этого не случилось, к грунту надо добавить вермикулит - на треть от общего объема. Либо - обычного опила, но от лиственных пород (береза, осина, яблоня). Грунт смешать с добавками и залить раствором «Фитоспорина» минут за сорок до посева.

Посадочные ёмкости должны иметь дренажные отверстия. Оптимальный объем стаканчиков – 200 мл.

При подготовке семян надо определить их полновесность. Для этого налить в стакан теплой воды и опустить все семена. Перемешать деревянной палочкой и подождать полчаса. То, что всплыло, можно выбрасывать, осело - сеять.

При посадке сделать углубление в центре стаканчика в 0,5 см. Семена разложить на ребро - так они быстрее прорастут и быстро разовьют корневую систему. Полить теплой водой.

После посева стаканчики поместить в теплое и затемненное место. Через 2-3 дня появятся крепкие всходы. Как только покажутся петельки, надо сразу ставить сеянцы под мощные дампы.

Такая мера укрепит силы огурцов, они быстро пойдут в рост, будут крепкими и не вытянутся.