Чудодейственные способы спасения картофеля от проволочника

Вырастить второй хлеб можно, но вот спасти его от проволочника - дело не из простых.

Самым действенным способом профилактики этой напасти является внесение эффективного средства при посадке картофеля.

В борьбе с проволочником пригодится луковая шелуха. В каждую лунку при посадке овоща следует внести горсть средства. Если погода ветреная, то нужно смочить шелуху, чтобы не разлеталась.

Молотая горчица также поможет в решении вышеназванной проблемы. В каждую лунку следует добавить горсть специй и забыть о проволочнике как о страшном сне по той причине, что личинки проволочника не переносят горчицу.

Соседство пырея для картошки неприемлемо, так как корни растения излюбленное место обитания вредителя. Нужно выкопать сорное растение или обработать его гербицидом Фюзилад Форте, который не опасен для картофеля.