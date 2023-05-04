Были опубликованы первые снимки с нового европейского метеоспутника Meteosat-12

Когда данные Meteosat-12, наконец, будут переданы метеорологическим агентствам, ожидается, что это приведет к резкому изменению навыков прогнозирования.

Предупреждения о неизбежных опасных условиях должны значительно улучшиться.

Это то, что называется «прогноз текущей погоды» — способность с большей уверенностью сказать, что сильный ветер, молния, град или сильный ливень вот-вот обрушатся на конкретный район.

Часть этого прогресса будет достигнута за счет увеличенного разрешения Meteosat-12.

Спутникам предыдущего поколения для обнаружения элемента шторма необходимо было иметь размер не менее 1 км в поперечнике. Новый космический аппарат будет отслеживать объекты диаметром до 500 метров.

С 1977 года в Европе есть собственный метеорологический космический аппарат, который находится высоко над планетой. Новый тепловизор является третьей итерацией в этой серии.

Meteosat-12 находится в «стационарном» положении, постоянно следя за Европой, Ближним Востоком и Африкой.