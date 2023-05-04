К дому прибывшей в РФ Пугачевой доставили цветы

Предполагается, что в Россию Алла Пугачева прибыла, чтобы проводить в последний путь Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.

Сегодня похоронили Зайцева но не в Москве, а в Щелково, где он жил с 2000 года. Пугачевой не было на церемонии прощания. Среди знаменитостей там присутствовали только Надежда Бабкина и Сергей Зверев.

Историк моды Александр Васильев высказал предположение, что Алла Борисовна подъедет на могилу модельера позднее.

К ее дому сегодня, 4 мая, были доставлены цветы. По всей видимости, "доставка" отправится в место захоронения Вячеслава Михайловича.

Прибыла певица в родное государство в обществе матери Юдашкина Раисы Петровны, поселившись в сельской местности.

Прощание с Юдашкиным пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище.