К дому прибывшей в РФ Пугачевой доставили цветы

Предполагается, что в Россию Алла Пугачева прибыла, чтобы проводить в последний путь Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.
Сегодня похоронили Зайцева но не в Москве, а в Щелково, где он жил с 2000 года. Пугачевой не было на церемонии прощания. Среди знаменитостей там присутствовали только Надежда Бабкина и Сергей Зверев.
Историк моды Александр Васильев высказал предположение, что Алла Борисовна подъедет на могилу модельера позднее.
К ее дому сегодня, 4 мая, были доставлены цветы. По всей видимости, "доставка" отправится в место захоронения Вячеслава Михайловича.
Прибыла певица в родное государство в обществе матери Юдашкина Раисы Петровны, поселившись в сельской местности.
Прощание с Юдашкиным пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище.
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