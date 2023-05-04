Лиз Трасс заплатит за пропажу тапочек и халатов из загородной резиденции, где тогдашняя глава МИД принимала делегации

В понедельник газета Daily Mail процитировала представителя консервативного политика, который заявил, что Трасс, конечно же, заплатит за вещи, которые исчезли во время пользования Chevening House.

Большая часть счета на сумму около 12 000 фунтов стерлингов (13 670 евро) связана с официальными государственными делами.

Согласно Mail, встречи Трасс с ее доверенными лицами и советниками по вечерам часто заканчивались праздничной атмосферой.

Сотрудники сообщили в Кабинет министров центрального государственного учреждения, что халаты и тапочки исчезли как раз в то самое время.

Они также возражали против идеи, что налогоплательщик должен оплачивать серию летних вечеринок.