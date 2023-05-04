Зеленский: Украине нужен чёткий сигнал о принятии страны в НАТО после СВО

4 мая Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды с неанонсированным визитом, где выступил в здании Международного уголовного суда, находящегося в Гааге. Во время своей речи Зеленский заявил, что осознаёт неспособность блока НАТО принять Украину в свои ряды во время её конфликта с Россией.

Тем не менее, Владимир Зеленский утверждает, что украинское правительство нуждается в чётком сигнале от Североатлантического альянса, который бы подтвердил, что Киев будет принят в состав данной организации после того, как российская спецоперация окажется полностью завершённой.

Во время выступления один из журналистов поинтересовался у Зеленскому, допускает ли он прекращение оказания помощи Украине со стороны западных государств в случае, если контрнаступление ВСУ окажется неудачным. По словам украинского президента, он не рассматривает такого варианта развития событий, ввиду чего ему трудно ответить на поставленный вопрос.

Также Владимир Зеленский признался, что надеется на получение возможности использования замороженных на Западе российских активов с целью постконфликтного восстановления инфраструктуры Украины, ввиду чего администрация Киева настаивает на дальнейшей разработке механизмов, позволяющей ей получить конфискованные у России средства.

Примечательно, что ранее в тот же день глава Евродипломатии Жозеп Боррель призвал правительство РФ не использовать удары украинских дронов по Кремлю в качестве повода для эскалации конфликта в зоне СВО.