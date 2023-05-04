Захарова: Польша примет в состав своей страты остатки Украины после СВО

Вечером 4 мая Владимир Зеленский выступил с речью на платформе Международного уголовного суда в Нидерландах, где публично заявил, что Украина рассчитывает получить сигнал от НАТО о возможности принятия своего государства в состав данного военно-политического блока после того, как российско-украинский конфликт завершится.

На новое высказывание Зеленского оперативно отреагировала представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, опубликовавшая тематический комментарий в своём Telegram-канале. По мнению Захаровой, после окончания специальной военной операции оставшиеся от Украины части планирует принять в свой состав Польша.

При этом Мария Захарова сыронизировала, отметив, что чётче сигнала о возможности принятия Киева в Североатлантический альянс быть не может. Характерно, что Польша является регулярным членом НАТО, а слухи о намерениях Варшавы оккупировать часть украинских территорий распространяются в сети с 24 февраля 2022 года.

В частности, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее утверждал, что войска Польши завершают приготовления к попытке аннексии западных территорий Украины, включая Львовскую, Ивано-Франковскую и часть Тернопольской области. Также Нарышкин считает, что польский президент Анджей Дуда поручил спецслужбам подготовить пресс-релиз для оправдания захвата украинских земель.

Кроме того, лидер российской СВР полагает, что польское правительство хочет провести референдумы в трёх областях Украины, тем самым создав прикрытие для их захвата.