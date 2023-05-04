4 мая аналитики американского информагентства Newsweek Майкл Гфеллер и Дэвид Ранделл опубликовали новую совместную колонку, в которой выразили уверенность в серьёзных последствиях возможной неудачи украинской контрнаступательной операции. Журналисты считают, что в случае провала контрнаступления Киева Владимир Зеленский будет лишён крепкой позиции на мирных переговорах с Владимиром Путиным.

Гфеллер и Ранделл уверены в том, что сейчас народ Украины как никогда ранее нуждается в скорейшем прекращении боевых действий на территории собственной страны, и затягивание российско-украинского конфликта не соответствует интересам Киева, однако контрнаступление ВСУ приведёт именно к пролонгации кровопролития.

В то же время публицисты Newsweek считают, что нежелание Зеленского отказываться от идеи проведения контрнаступательной операции лишают Украину ценного времени, в которое всё ещё можно заключить компромиссное мирное соглашение между администрациями Киева и Москвы.

Также Майкл Гфеллер и Дэвид Ранделл напомнили, что финансирование украинской армии и поставки оружия их бойцам происходят не от лица блока НАТО, а диктуются конкретными политическими деятелями вроде американского президента Джозефа Байдена, управленческие полномочия которого подходят к концу.

Колумнисты Newsweek заверили, что после отставки Байдена с поста президента США Киев лишится западной военной помощи и потерпит сокрушительное поражение.