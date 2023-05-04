Киркоров выступил на похоронах Зайцева, заявив о победе России

Отец Филиппа Киркорова Бедрос Филиппович в отличие от сына посетил церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым.

Пожилой артист не только был среди присутствующих на похоронах кутюрье, но и выступил с речью.

Киркоров старший не только говорил о покойном, но выразил надежду, что Россия победит.

Напомним, что прощались с Зайцевым сегодня, 4 мая, в Щелково, где эксперт моды провел последние годы.

Отдать дань памяти Вячеславу Михайловичу среди знаменитостей пришли кроме Бедроса Киркорова Надежда Бабкина и Сергей Зверев.

Не было здесь Аллы Пугачевой, которая прибыла в Россию, о чем сообщила ее помощница Елена Чупракова.