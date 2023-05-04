Песчаная почва в огороде: как можно улучшить ее плодородие

Что делать, если почва в огороде песчаная, которая пропускает воду, и она быстро высыхает, что не лучшим образом отражается на плодородии?

Прежде всего - внести стандартные удобрения: азот, калий и фосфор. А еще - магний, которого также недостаточно в песчаном грунте. Для таких целей надо использовать доломитовую муку - из расчета 200 гр. на 1 кв.м.

Хороший эффект дает снятие верхнего слоя (около 30см) и замена его на суглинок и чернозем, в которых есть полезные микроорганизмы и которые способны хорошо удерживает влагу.

Для повышения плодородия на таком грунте также надо сеять сидераты. Для песчаных почв отлично подойдут бобовые: бобы, горох, люпин. Они насытят почву азотом. После скашивания сидераты следует заделать под перекопку.

Учитывая, что песчаные почвы советуют перекапывать лишь раз в год, лучше сделать это осенью.

Сохранить влагу в такой почве поможет также мульчирование. В идеале слой мульчи должен быть не менее 4 см. А в качестве укрывного слоя можно использовать опилки, остатки растений, листья.