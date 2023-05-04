Самойлова выручила на продаже своей косметики чуть меньше 1 000 000 000 рублей

Доход супруги рэпера Джигана Оксаны Самойловой от функционирования ее компании "Sammy Beauty" составил 978 000 000 российских рублей.

ООО "Бьюти инновации", которое является владельцем фирмы "Sammy Beauty", в 2021 году заработало почти 1 000 000 000 рублей. Оксана Самойлова владеет не только данной организацией, но и клиниками косметологии и агентством по подбору нянь "Family1".

Напомним, что в начале декабря минувшего года Джиган и Самойлова сыграли пышную свадьбу в честь 10-летнего юбилея бракосочетания, так как в 2013 году только расписались. Торжество обошлось знаменитостям в 23 000 000 рублей.

После этого чета уже успела серьезно поссориться с раздельным проживанием и помириться.