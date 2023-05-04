Охлобыстин заявил, что восхищен игрой Пересильд в картине Вызов

Актер Иван Охлобыстин поделился впечатлениями от просмотра ленты "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли, о чем сообщает портал StarHit.

Артист не стал скрывать, что изначально с недоверием относился к снятому в космосе фильму режиссера Клима Шипенко, но был приятно поражен тому, что получилось у кинодеятеля и его команды.

Охлобыстин убедился, что проект снимался на самом деле на МКС (международной космической станции).

Отдельно Иван остановился на игре главного персонажа картины Юлии Пересильд. По мнению знаменитости, коллега смогла воплотить на экране женственный и интересный образ.