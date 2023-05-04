Фастфуду запретят проведение акций по привлечению внимания к своей продукции

Руководитель Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выразил свое мнение о том, что излишнее потребление людьми продукции ресторанов быстрого питания вредит здоровью.
В своем обращении на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой Орлов призвал рассмотреть целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты касательно введения запретов для фастфудов на проведение акций по привлечению клиентов и повышению продаж.
Летом минувшего года призывала запретить рекламу фастфуда, лимонадов и иной вредной для здоровья продукции на ТВ депутат Госдумы Яна Лантратова.
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