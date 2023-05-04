Применить лимонку и получить огромный урожай огурцов: как работает такое средство на грядке

Кто не мечтает вырастить ровные, гладкие, сочные огурцы, причем побольше? При этом существует мнение, что результат обеспечат зола, яичная скорлупа или доломитовая мука. Ее вносят чуть не тоннами.

На самом деле этот овощ любит не щелочный грунт, а - слабокислый (с уровнем 4,5 –5 рН). Именно при этих условиях корни способны усвоить все необходимые элементы питания, и прежде всего - воду.

Потому, прежде, чем удобрять землю щелочными удобрениями, лучше замерить кислотность грунта, чтобы знать точные показатели. Как это сделать?

Кислотность грунта можно проверить при помощи обычного столового уксуса. Для определения потребуется полстакана воды, 2 ст. л. земли с обследуемого участка и 1 ст. л. 9%-ного уксуса.

Землю всыпать в стакан и перемешать с водой. Вода должна быть кипяченой и отстоявшаяся хотя бы сутки, в ином случае результат будет недостоверным.

Когда земля разойдется в воде, туда надо вылить 1 ст. л. уксуса. Посмотреть на реакцию. Если её нет, значит - грунт обладает кислой реакцией. Идут единичные пузырьки – значит, грунт слабокислый, что нужно для выращивания огурцов.

А если пузырьков много, это свидетельствует о щелочной земле, которую надо раскислять. Соответственно, можно для этого использовать лимонную кислоту.

В первый раз ее нужно применить до высадки рассады либо посева семян. Для этого 1 гр. лимонки растворить в 10 л. воды. Это - норма на 3 м2.

Затем повторять каждые 3 недели - при условии, если для полива используется вода, богатая солями кальция. К слову, узнать такую воду просто: если в чайнике при кипячении воды образуется накипь, значит, - щелочи там достаточно.

Перед применением раствора на грядках, где уже есть растения, нужно провести полив чистой водой, и только потом лимонной кислотой. Завершить процедуру опять-таки чистой водой.